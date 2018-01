Taylor Swift se esconde de fãs na saída de casamento e é vaiada

A cantora veste uma camiseta em que se lê Junior Jewels, a mesma que ela usou no clipe 'You Belong with Me'. Espalhados pela roupa, há nomes do esquadrão de Taylor, ou seja, quem faria parte do seu círculo de amizades. É possível ler os nomes de Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Blake Lively, Ryan Reynolds, Lena Dunham, Patrick Stewart, Abigail Anderson, Martha Hunt, Claire Kislinger.

Foto: Reprodução do clipe 'Look What You Made Me Do'/Youtube/TaylorSwiftVEVO