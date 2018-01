Taylor Swift quer salvar vidas

Taylor Swift performs at Barclaycard British Summer Time, Hyde Park in London - 27 June 2015 Foto:

Taylor Swift quer aproveitar o fim de sua turnê mundial 1989 para se tornar uma pessoa mais versátil:" Honestamente, nunca relaxo, e estou animada sobre ser capaz de relaxar pela primeira vez em 10 anos. Realmente gostaria de ter um tempo para aprender coisas. Tenho muitas metas a curto prazo. Quero poder fazer uma boa bebida", disse.

Questionada sobre o que mais está na sua lista, ela acrescentou: "Ser capaz de salvar pessoas se elas estiverem se afogando".

"As pessoas te dão algumas pequenas dicas, mas é diferente de realmente fazer um curso e obter uma certificação". Ao ser questionada sobre trocar um pneu, respondeu: "Provavelmente deveria saber como fazer isso".

"Faço coisas como esta. Coloquei na minha cabeça que não conseguia fazer um espacate, e estava realmente chateada com isso. Então me alonguei todo dia por um ano até que fizesse um espacate. Me sinto melhor sabendo que posso".

