Taylor Swift pode não fazer mais shows neste ano

Má notícia para os fãs de Taylor Swift: se você não estava no show dela na noite de sábado, 4, provavelmente perdeu a única apresentação da cantora em 2017.

Durante o evento DirecTV Now Super Saturday Night - uma apresentação pré-Super Bowl em Houston, Texas - ela disse: "Pelo que eu saiba, só vou fazer um show em 2017 e, pelo que eu saiba, é este show. Vocês estão assistindo a 100% da minha turnê."

E pelo jeito ela fez valer. Tay cantou pela primeira vez ao vivo I Don't Want to Live Forever, música que fez em parceria com Zayn Malik para o filme 50 Tons Mais Escuros.

Além disso, apresentou This Is What I Came For, música que escreveu com o ex Calvin Harris e é originalmente cantada por Rihanna, e Better Man, também de sua autoria e gravada por Little Big Town.

SHE JUST SANG BETTER MAN!!!!! SUDDENLY I WAS REBORN TAYLOR SWIFT DID THAT #SuperSaturdayNight pic.twitter.com/7dd7KSsXpx — Patricia (@lovelovelove343) 5 de fevereiro de 2017