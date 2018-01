Taylor Swift lidera ranking dos artistas mais bem pagos do mundo

Parte de seu faturamento milionário no último ano se deve ao tour do álbum '1989'. Foto: Divulgação

A cantora Taylor Swift está no topo da lista 'Forbes Celebrity 100', divulgada nesta segunda-feira, 11: ela ganhou 170 milhões de dólares (cerca de R$ 560 milhões) entre junho de 2015 e junho de 2016. A boyband One Direction ficou em segundo lugar, com 110 milhões de dólares de faturamento no período.

O faturamento da cantora se deve ao tour de 1989, seu último álbum, além da publicidade para diversas marcas como Keds, Apple e Coca-Cola. A revista ainda não publicou a lista completa dos milionários, mas Adele, Beyoncé e Calvin Harris são alguns dos nomes presentes no ranking.

Ainda de acordo com a lista, Beyoncé e Jay-Z formam o casal mais rico do mundo: foram 107 milhões de dólares arrecadados nos últimos 12 meses. No ano passado, Swift figurava na oitava posição da lista, que era liderada pelo lutador de boxe americano Floyd Mayweather.

Veja abaixo quem são os dez artistas mais bem pagos do mundo, de acordo com a Forbes:

1° Taylor Swift: US$ 170 milhões

2° One direction: US$ 110 milhões

3° James Patterson: US$ 95 milhões

4° Dr. Phil McGraw: US$ 88 milhões

4° Cristiano Ronaldo: US$ 88 milhões

6° Kevin Hart: US$ 87,5 milhões

7° Howard Stern: US$ 85 milhões

8° Lionel Messi: US$ 81,5 milhões

9° Adele: US$ 80,5 milhões

10° Rush Limbaugh: US$ 79 milhões