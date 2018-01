Taylor Swift envia flores para policial que foi ferida durante ataque em Las Vegas

Taylor Swift enviou flores à agente que sobreviveu ao ataque a tiros em Las Vegas, que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos. Foto: Ben Sklar/The New York Times

O Departamento Policial de Fothill em Pacoima, Califórnia, recebeu muitas flores de Taylor Swift na última segunda-feira, 2. A cantora ficou sabendo que uma das agentes da corporação estava no show em Las Vegas que foi alvo de um ataque a tiros que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos.

A agente ficou ferida, mas ela está se recuperando. Segundo a ABC7, ela foi atingida por um tiro no joelho. Para deixá-la mais animada, Taylor enviou flores. "Isso é que é um ato de classe! Taylor Swift mandou vários buquês de flores e plantas para nosso departamento, porque uma de nossas agentes foi atingida em Las Vegas na noite passada. Esse é um dos arranjos menores. Lindas flores podem causar um sorriso no rosto de qualquer pessoa. Muito respeito", disse Kimberlee Binder, analista da corporação, no Instagram.

O Departamento Policial confirmou que uma de suas agentes ficou ferida no ataque. "Obrigada a todos que ligaram e se mostraram preocupados por nossa agente de Foothill. Ela está estável e indo bem. Nós desejamos que todos os que estão em Las Vegas fiquem seguros", escreveu a corporação no Facebook na última segunda-feira.