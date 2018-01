Taylor Swift enfrenta a si mesma em novo clipe; assista

Taylor Swift em cena de 'Ready for it?' Foto: Reprodução de cena de 'Ready For It?' (2017) | YouTube / @Taylor Swift

A cantora norte-americana Taylor Swift divulgou na última quinta-feira, 26, o clipe do single Ready For It?, faixa de Reputation, próximo álbum da artista que será lançado em 10 de novembro.

No clipe, que se passa em um universo futurista e cibernético, Swift, usando roupas pretas, tem uma tarefa: combater a si mesma, em 'versão ciborgue'. A produção repetiu a parceria com o diretor Joseph Kahn, que coordenou clipes como Look What You Made Me Do, também de Reputation, e Bad Blood, do álbum 1989.

No YouTube, a canção possui 6,3 milhões de visualizações até o momento. Ready For It? é a terceira faixa de Reputation, o sexto álbum de estúdio da artista, a ter sido divulgada. Além dela e Look What You Made Me Do, a música Gorgeous foi disponibilizada na sexta-feira passada, 20.

Confira abaixo o novo clipe: