Taylor Swift elogia Calvin Harris durante premiação em Los Angeles

Taylor Swift pagou um tributo para seu namorado Calvin Harris durante o iHeartRadio Music Awards, em Los Angeles. no último domingo.

A cantora, de 26 anos, elogiou o DJ - cujo verdadeiro nome é Adam Wiles - ao receber o prêmio de Melhor Turnê das mãos de Justin Timberlake no Forum, em Inglewood.

Taylor afirmou: "Pela primeira vez tive a pessoa mais incrível para voltar para casa quando os holofotes se apagaram e quando as multidões foram todas embora. Então quero agradecer meu namorado Adam por isso e eu amo vocês tanto".

Taylor se declarou ao namorado Foto: Bang Showbiz

A estrela do sucesso 'Bad Blood' também ganhou o prêmio de Melhor Álbum, que foi apresentado por sua amiga próxima Selena Gomez.

Ao receber o prêmio, Taylor fez uma homenagem à sua família, dizendo: "Sei que minha mãe, pai e irmão estão assistindo e minha memória mais vívida de crescer é minha mãe e meu pai me dizendo que eu era diferente e única e especial e eu poderia fazer o que quisesse na minha vida".

"Assim, os pais dizem aos seus filhos todos os dias que eles são especiais, eles são únicos, eles poderiam fazer o que quiserem com suas vidas. Obrigada por me terem".

Swift também venceu na categoria de Artista Feminina do Ano e foi escolhida para o novo prêmio de Melhor Momento Meme por "Crazy Girl with Running Mascara", de seu vídeo musical 'Blank Space'.

Taylor ficou muito feliz quando Calvin foi premiado com o prêmio de Artista Dance do Ano e lhe deu um grande abraço na frente da multidão.

Outros vencedores da noite incluíram Justin Bieber com três prêmios e Drake e Twenty One Pilots, que receberam dois prêmios cada.

Já Zayn Malik subiu ao palco para cantar 'Like I Would', depois que seu álbum de estreia 'Mind of Mine' chegou ao topo das paradas da Billboard.

Confira os vencedores do iHeartRadio Awards 2016

Canção do Ano - 'Hello', Adele

Artista Feminina do Ano - Taylor Swift

Artista Masculino do Ano - Justin Bieber

Artista Revelação - Fetty Wap

Melhor Duo/Grupo do Ano - Maroon 5

Álbum do Ano - '1989', Taylor Swift

Melhor Turnê - Taylor Swift

Artista de Rock Alternativo do Ano - Twenty One Pilots

Canção de Rock Alternativa do Ano - 'Stressed Out', Twenty One Pilots

Artista de Rock do Ano - Foo Fighters

Canção de Rock do Ano - 'Heavy is the Head', Zac Brown Band com participação de Chris Cornell

Canção Country do Ano - 'Buy Me a Boat', Chris Janson

Artista Country do Ano - Luke Bryan

Canção Dance do Ano - 'Where Are U Now', Skrillex & Diplo com participação de Justin Bieber

Artista Dance do Ano - Calvin Harris

Canção de Hip Hop do Ano - 'Hotline Bling', Drake

Artista de Hip Hop do Ano - Drake

Canção de R&B do Ano - 'Earned It', The Weeknd

Artista de R&B do Ano - Chris Brown

Melhor Letra - 'Fight Song', Rachel Platten

Melhor Colaboração - 'Uptown Funk', Mark Ronson com participação de Bruno Mars

Melhor Canção Cover - 'Uptown Funk', Fifth Harmony, Jasmine V, Jacob Whitesides e Mahogany Lox

Melhor Canção de um Filme - 'Til It Happens To You', Lady Gaga ('The Hunting Ground')

Melhor Momento Meme - 'Crazy Girl Running with Mascara', do vídeo 'Blank Space', de Taylor Swift

Triple Threat - Selena Gomez

Melhores Exército de Fãs - Beliebers de Justin Bieber