Taylor Swift e Tom Hiddleston se divertem em batalha de danças no MET Gala 2016

A cantora norte-americana Taylor Swift e o ator Tom Hiddleston (conhecido por interpretar o vilão Loki em 'Thor' e 'Os Vingadores') foram ffilmados durante uma batalha de danças na festa pós-baile de gala do MET 2016, na noite da segunda-feira, 2.

Os artistas foram algumas das diversas presenças famosas que a festa recebeu durante a noite toda, mas se destacaram por coreografar, bem desinibidos, várias danças enquanto as músicas rolavam soltas no evento. Os dois aparecem em vídeos postados por fãs no Instagram.

TAYLOR SWIFT & TOM HIDDLESTON GETTING DOWN #MET #DANCE #FUNFUN #PRINCE #NYC #tomhiddleston Um vídeo publicado por Carlos Souza (@carlossouza1311) em Mai 3, 2016 às 6:28 PDT

More of Tom Hiddleston and Taylor Swift dancing at the #MetGala From #karliekloss on snapchat #TomHiddleston #taylorswift #metgala #metball #dancing #hiddlestoners #swifties Um vídeo publicado por The Fashion of Tom Hiddleston (@hiddlesfashion) em Mai 2, 2016 às 9:19 PDT

