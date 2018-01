Taylor Swift e Tom Hiddleston estariam próximos de terminar namoro

Foto: Reprodução/Twitter

A cantora Taylor Swift e o ator Tom Hiddleston estariam passando por um forte período de crise em seu namoro, que já durava quase três meses, de acordo com o Radar Online.

A principal motivação da briga seria a forma como Tom vem sentindo-se incomodado pela maneira com a qual o casal é percebido em público. "Tom não consegue lidar em ser um motivo de riso, e contou a Taylor que está disposto a terminar caso não haja uma mudança de 360 graus da parte dela", afirmou uma fonte ao site.

"Tom está simplesmente sem paciência para isso. O incomoda muito que ele tenha se tornado conhecido como um romance falso e virado motivo de piadas", prosseguiu.

O informante também salientou que o prognóstico do relacionamento entre os dois não é dos melhores, uma vez que Taylor também estaria decepcionada com Hiddleston: "A nova postura firme de Tom deixou Taylor enfurecida, e ela está reclamando com seus amigos que ele ganhou tanta visibilidade na imprensa graças a ela".