Taylor Swift e Joe Alwyn são fotografados juntos

Taylor Swift e Joe Alwyn estariam namorando, diz jornal britânico. Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo | REUTERS/Tyrone Siu

Parece que Taylor Swift se cansou de esconder seus encontros com o ator britânico Joe Alwyn. Eles foram fotografados juntos em Nashville, nos Estados Unidos, em uma varanda.

A cantora 'desapareceu' das redes sociais nos últimos meses e, de acordo com o tabloide ingês The Sun, estava usando perucas para sair em paz com o ator.

Alwyn ainda não é muito conhecido do público brasileiro. Sua primeira grande aparição no cinema foi no filme A Longa Caminhada de Billy Lynn, lançado em novembro do ano passado. Seu próximo filme será The Favourite (ainda sem título em português), ao lado de Emma Stone e Rachel Weisz, ainda sem data de estreia.

Veja os cliques do casal divulgados nas redes sociais:

Primeiras fotos do Joe com Taylor Swift! Eles foram vistos hoje em Nashville. pic.twitter.com/TJRgdbuIeU — Joe Alwyn Brasil (@joealwynbrasil) 4 de junho de 2017

O tabloide Daily Mail já havia divulgado imagens que supostamente seriam dos dois juntos, mas ambos se esconderam com capuzes e não é possível identificá-los claramente.