Taylor Swift, Donald Trump e Rihanna estão nus em clipe; veja como Kanye West conseguiu isso

O polêmico vídeo está disponível na plataforma de streaming TIDAL. Foto: Reprodução

Mais uma uma vez Kanye West quer causar polêmica. Desta vez, ele colocou pelados em uma única cama as cantoras Taylor Swift e Rihanna e o candidato à presidência americana, Donald Trump. A estreia do videoclipe da música ‘Famous’, faixa do mais recente álbum de Kanye West ‘The Life Of Pablo’, ocorreu nesta sexta-feira, 24, em um grande evento no estádio Forum em Los Angeles. Por enquanto o videoclipe está disponível apenas na plataforma de streaming TIDAL.

O vídeo mostra 12 artistas nus fielmente representados por bonecos de cera, incluindo Kanye West e sua mulher Kim Kardashian, em uma clara referência à obra Sleep, do artista plástico Vincent Desiderio. Também estão no clipe outras personalidades que geram controvérsia onde aparecem: o comediante e acusado de abuso sexual, Bill Cosby; a transsexual Caitlyn Jenner, que já foi casada com mãe de Kim Kardashian; a modelo e ex de West, Amber Rose; o cantor Ray J, com quem Kim gravou uma sextape anos atrás; o rapper Chris Brown, que agrediu Rihanna em 2009, e a editora da revista Vogue, Anna Wintour.

A tensão entre Kanye West e Taylor Swift já é conhecida popularmente. O rapper chegou a arrancar o microfone da mão da cantora enquanto ela agradecia o prêmio de melhor vídeo feminino no Video Music Awards (VMA), em 2009. Desde então, ele ataca Taylor em declarações na imprensa, Twitter e versos de música.

O vídeo de 'Famous' é uma referência à obra Sleep, do artista plástico Vincent. Foto: Reprodução

A faixa Famous ganhou os holofotes há alguns meses quando vazou na web. A polêmica gira em torno do trecho em questão cantado por Kanye: "I feel like me and Taylor might still have sex. I made that bitch famous" (Eu sinto que eu e Taylor ainda devemos fazer sexo, eu fiz aquela vadia famosa, em tradução livre).