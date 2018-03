Taylor Swift doa US$ 50 mil para banco de alimentos

Foto: Reprodução/Instagram

Cumprindo sua promessa de ajudar vítimas de inundações no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, Taylor Swift doou US$ 50 mil para o Banco de Alimentos Greater Baton Rouge. Ela se comprometeu a doar US$ 1 milhão.

Compartilhando uma imagem da equipe segurando uma placa com os dizeres 'obrigado Taylor' em seu Instagram oficial, o banco de alimentos escreveu: "Hoje Taylor Swift doou US$ 50 mil para o Banco de Alimentos Greater Baton Rouge! A inundação destruiu nosso armazém, mas vamos superar isso (sic)".

A cantora prometeu anteriormente US$ 1 milhão para o Louisiana Flood Relief, admitindo que toda a catástrofe natural a deixou "de coração partido". Falando sobre o impacto da devastação na área sudeste dos Estados Unidos em um comunicado, a cantora disse: "Começamos a turnê mundial 1989 em Louisiana, e os fãs maravilhosos lá nos fizeram nos sentir completamente em casa. O fato de que tantas pessoas em Louisiana foram forçadas a sair de suas casas esta semana é de partir o coração".

E a artista recentemente ofereceu uma "doação muito generosa" para a organização African Parks. Taylor retuitou uma mensagem da empresa que dizia: "Obrigado Taylor Swift por sua generosa doação para a African Parks no Dia Mundial do Elefante (sic)".