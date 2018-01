Taylor Swift criará revista para divulgar novo álbum

Taylor anunciou novo single nesta sexta, 25 Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A cantora Taylor Swift anunciou que vai lançar dois volumes de uma revista feita exclusivamente para divulgar seu novo álbum, Reputation.

Com o mesmo título, a publicação será vendida a partir do dia 10 de novembro. O encarte também incluirá o novo LP da cantora e já está disponível para pré-venda.

Cada uma das edições tem 72 páginas, que incluem poesias e trabalhos pessoais de Taylor, como fotos, informações de bastidores e um pôster.

Reputation é o sexto álbum da carreira de Taylor. Seu primeiro single, Look What You Made Me Do, foi lançado nesta sexta-feira, 25 (clique aqui para ouvir).

reputation magazines Vol.1 & Vol. 2 Target exclusive. Nov. 10. Pre-order now. Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift) em Ago 25, 2017 às 4:52 PDT