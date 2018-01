Taylor Swift brinca com melhor jogador da NBA: 'Fui eu quem te ensinou a driblar'

Taylor Swift e Russel Westbrook Foto: REUTERS/Danny Moloshok | Brad Penner-USA TODAY Sports

Taylor Swift fez um vídeo para parabenizar Russell Westbrook, eleito o melhor jogador da última temporada da NBA, a liga de basquete norte-americana. A cantora brincou com o jogador e disse que foi ela quem o ensinou a jogar. "Lembre que fui eu que te ensinei a jogar basquete. Fui eu quem te ensinou a driblar", disse Taylor.

Na verdade, ela e o jogador do Oklahoma City Thunder nunca se encontraram, mas Taylor quis fazer uma piada na hora de parabenizá-lo."Eu me lembro da primeira vez em que você ganhou de mim no basquete. Eu estava super chateada e você disse: 'você só tem de shake it off'", em referência à música da cantora com o mesmo nome.

"Essa história é falsa, mas eu queria que fosse verdadeira", disse Taylor. Ela ainda falou que Westbrook é incrível e que ficou muito feliz pela conquista dele.

Assista ao vídeo:

Há algum tempo, o jogador da NBA já havia dito que é fã da cantora. Ele até já apareceu em vídeos cantando músicas como 22 e Bad Blood e foi visto em show de Taylor.