Tatá Werneck revela que está noiva de Rafael Vitti

Rafael Vitti e Tatá Werneck já moram juntos Foto: Instagram/ @rafaavitti

A humoritsta Tatá Werneck revelou que está noiva do ator Rafael Vitti, com quem já mora. Ela fez o anúncio na edição desta terça-feira, 9, do Encontro com Fátima Bernardes. O pedido de casamento foi feito no domingo, 7.

A atriz está na novela Deus Salve o Rei, que estreia nesta terça, 9. Como costuma fazer, a apresentadora do Lady Night contou a notícia de forma inusitada, após chegar atrasada ao encontro. “Estava separando os cachorros, que estavam brigando, e até perdi a aliança. Fui pedida em casamento antes de ontem”.

No Twitter usuários já estão parabenlizando a noiva. A própria Fátima Bernardes saudou o casal, e mandou um beijo para o agora noivo.

No último domingo, Vitti publicou uma foto romântica dos dois no Instagram, mas os internautas não desconfiaram. A reação de Tatá Werneck à foto, cuja legenda é "Meu amor... te amo tanto" foi: "então venha me ajudar com o cocô dos cachorros".