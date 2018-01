Tatá Werneck rebate internauta que criticou sua diferença de idade com Rafael Vitti

Rafael Vitti e Tatá Werneck durante passagem pela Grécia. Foto: instagram.com/rafaavitti/

Na última quinta-feira, 15, Tatá Werneck publicou, em seu perfil no Instagram, uma foto ao lado de Rafael Vitti, com quem está viajando pela Europa. Entre muitos comentários carinhosos, uma internauta criticou a atriz por se relacionar com alguém mais novo.

"Aff, tanto homem, vai ficar com um moleque, estão pegando para criar", comentou a seguidora. Tatá então rebateu a crítica: "Tanto homem babaca. Tanto homem agressivo. Tanto homem mau caráter. Tanto homem mentiroso. Tanto homem deslumbrado. Tanto homem antiético. Tanto homem sem coração bom. Tanto homem que não te trata como uma rainha. Tanto homem que não te faz feliz. Tanto homem que não respeita as mulheres. Fique com eles. Eu fico com o meu", comentou Tatá.

A internauta ainda comentou novamente, debochando da resposta. "KKK que linda, ficou brava", ao que Tatá respondeu serenamente: "Estou feliz demais, ora. Foi só um toque de mulher. Estamos juntas, cada vez mais. Beijos".

Muito importante enaltecer a resposta da @Tatawerneck levando em conta a bandeira q venho defendendo aqui no Tt. Caráter n está na idade pic.twitter.com/U7upRsqZAQ — Trabalhocomfatos (@Trabalhocomfato) 16 de junho de 2017

Não se sabe desde quando Tatá e Vitti estão juntos, mas o ator anunciou o romance em seu Twitter, na semana passada, com a música Acordando o Prédio, de Luan Santana.