Tatá Werneck manda recado para Rafael Vitti: 'Gostaria que fosse para casa'

Tatá Werneck faz comentário em foto de Rafael Vitti, apontado como seu novo affair. Foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO

Na última terça-feira, 28, Rafael Vitti postou uma selfie na praia em seu Instagram, e Tatá Werneck deixou um comentário bem humorado na publicação, brincando sobre o romance que estão vivendo.

"Ei, já que teoricamente estamos namorando, gostaria que fosse para casa", comentou Tatá. Ele então respondeu: "E eu gostaria de estar no Caribe", referindo-se ao fato de que a atriz está de férias na ilha.

Tatá e Vitti começaram a se relacionar nos bastidores do Projac. No último sábado, 25, Rafael foi visto no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, acompanhando a atriz, que foi viajar com Bruna Marquezine para o Caribe.