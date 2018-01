Tatá Werneck fala da diferença de idade em declaração no aniversário de Rafael Vitti

Tatá pediu desculpas por seu próprio preconceito em relação à diferença de idade entre os dois Foto: Instagram/ @rafaavitti

Tatá Werneck publicou nesta quinta-feira, 2, uma longa declaração de amor a Rafael Vitti. No Instagram, a atriz parabenizou o namorado pelo aniversário de 22 anos e não deixou de mencionar o julgamento social que o casal sofre por causa da diferença de 12 anos na idade.

"Sofremos bastante preconceito quando anunciamos que estávamos juntos. Porque as pessoas nao estão acostumadas com o amor dos outros. E o amor, amigos, nao tem forma. Não tem regra. Como julgar o sentimento mais genuíno que há?", questionou. "Rafa é um velho sábio. Velho sábio com colágeno de menino aprendiz. E me mostrou que eu estava receosa em ver como seria algo que, na verdade, já estava sendo. Parei de acreditar nas relações. Passei a acreditar no Rafa".

Ela explicou que o relacionamento dos dois é baseado na cumplicidade e na parceria, diferente de namoros que viveu no passado. Tatá ainda elogiou a personalidade de Vitti em diversos trechos. "Falar a verdade e mostrar fragilidade pra muitos homens parece fraqueza. Num homem realmente seguro de si, é sinal de carácter. Você é algo que ainda não sei definir."

Ainda sobre a diferença de idade, a apresentadora confessou que não foi fácil lidar com o tema, incialmente, e pediu desculpas. "E me desculpe se eu mesma demorei a vencer meus medos e preconceitos. Porque hoje eu vejo que o único problema em você ter 12 anos a menos, é ter tido 12 anos a menos ao seu lado."

Leia o texto completo: