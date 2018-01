Tatá Werneck é vista entrando em condomínio de Tiago Iorc, diz jornal

Tatá Werneck é vista entrando em condomínio de Tiago Iorc. Foto: Reprodução

Há muitos rumores de que Tatá Werneck e Tiago Iorc têm uma relação que vai além de amizade, e essa hipótese agora ganhou mais força. A atriz foi vista entrando no condomínio de Tiago, no Península, na Barra da Tijuca, no Rio, na última terça-feira, 1. As informações são do jornal Extra.

Os dois já foram vistos várias vezes juntos, indo ao cinema e num jantar a dois. Além disso, no Prêmio Multishow, realizado na semana passada, eles se beijaram no palco e deixaram a festa juntos.

Ainda assim, os dois negam um romance e dizem ser apenas amigos. Durante o Encontro na última terça, Tatá disse que o beijo no prêmio foi apenas uma brincadeira, que foi tudo combinado.