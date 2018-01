Tatá Werneck é flagrada com Tiago Iorc em cinema e finge estar grávida

Tatá Werneck brinca com boatos de que está namorando Tiago Iorc. Foto: Reprodução/Multishow

Mais uma vez Tatá Werneck faz brincadeiras com os paparazzis. No último domingo, 22, ela foi flagrada no cinema com Tiago Iorc e resolveu causar: ela fingiu que estava grávida.

A atriz usou enchimento na barriga, fez várias poses segurando a barriga e também passeou com um carrinho de bebê pelo shopping.

Em dezembro, ela já havia dito que faria isso. "Pensando em tirar uma foto com um carrinho de bebê para ver o que o povo vai falar", falou na época, referindo-se aos boatos de que ela e Tiago estariam namorando.

O Twitter surtou com a atitude de Tatá, que já foi consagrada a 'rainha da zoeira' pela internet. Confira algumas reações:

Tatá Werneck fazendo cosplay da Grávida de Taubaté. pic.twitter.com/CLvsdIOocu — Rodrigues (@Rohdriguex) 23 de janeiro de 2017

Hoje eu tô só a Tata Werneck fazendo a grávida de Taubaté pra trollar os fotógrafos pic.twitter.com/hgNrTQ9ccY — Fael Leitão (@boydriguete) 23 de janeiro de 2017

Se Tatá Werneck não é a melhor pessoa do mundo, eu não sei quem é — beazinha #18dayyyys (@hfabeatriz) 23 de janeiro de 2017

tatá werneck claramente melhor pessoa — Ingrid (@IRaiene) 23 de janeiro de 2017

