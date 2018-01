'Talentosa e desinibida', diz Roberto Justus sobre Rafaella cantando

Roberto Justus e a filha, Rafaella. Foto: Instagram/@Robertoljustus

No último domingo, 10, Roberto Justus publicou em seu Instagram um vídeo da filha, Rafaella, cantando Whisky a Go Go, do Roupa Nova, e elogiou a filha.

"Talentosa e desinibida! Rafinha arrasando... #filhafofa", escreveu o apresentador. Nos comentários, seguidores elogiaram a menina, que tem apenas oito anos.

"Que fofa, super afinada!", escreveu uma seguidora.

Assista: