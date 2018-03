Tabloide americano divulga fotos de príncipe Charles aos beijos com rapaz mais jovem

Foto: Reprodução

O tabloide americano Globe Magazine estampa em sua capa, publicada no dia 30 de maio, fotos do príncipe Charles, da Inglaterra, aos beijos com um rapaz mais jovem. As chamadas da matéria são bastante apelativas e dizem que o sucessor do trono britânico humilhou seus parentes - e que sua mulher, Camila Parker-Bowles, já teria pedido o divórcio.

"O segredo do príncipe foi desmascarado por sequência chocante de fotos. Fontes no Palácio garantem que a revelação praticamente sepultou as aspirações de Charles rumo à monarquia", diz trecho da matéria.

A publicação ainda diz que a rainha Elizabeth II, mãe de Charles, estaria arrasada com a descoberta e que estaria planejando ignorar o filho na linha sucessória e entregar a coroa ao neto, William, casado com Kate Middleton.

As fotos, no entanto, geram algumas dúvidas, já que Charles não foi fotografado de frente. Mas os rumores a respeito de sua sexualidade são antigos - a imprensa britânica evita fazer qualquer tipo de publicação comprometedora sobre a vida pessoal dos integrantes da família real por medo de represálias - e o homem que aparece nas cenas apresenta muitas semelhanças com a realeza, inclusive a calvície.

Em 2013, o Globe Magazine já havia publicado uma matéria na qual afirmava que Charles é gay e que seu casamento com a princesa Diana teria sido uma farsa. Charles, no entanto, não se posicionou a respeito dos boatos na época. E nem agora.

