'Tá gostosinha, te quebro no meio', canta Biel em aniversário de atriz da 'Malhação'

Foto: Reprodução/Instagram

O funkeiro Biel parece não estar preocupado com o processo judicial movido pela jornalista Giulia Pereira, a quem chamou de 'gostosinha' e disse que a 'quebraria no meio' durante uma entrevista. É que nessa terça-feira, 26, ele se apresentou no aniversário da atriz Gabi Lopez, que integrou o casting de Malhação em 2014, e voltou a dizer as frases que o fizeram ser processado.

"Tá gostosinha, te quebro no meio", cantou o funkeiro em uma das músicas que apresentou no palco ao lado de Nego do Borel.

O vídeo foi publicado no Instagram na noite de quarta-feira, 27, e mostra exatamente o momento em que Biel pronuncia as frases usadas anteriormente contra a jornalista que o processa. Veja:

Sergio Rodrigues, pai do funkeiro, conversou com o jornal Extra e defendeu o filho. "Fiquei sabendo (da divulgação do vídeo no qual Biel canta os versos polêmicos). O que você acha que aconteceu? Ele estava representando. Isso tudo é desgastante. Deixa o menino viver. Ele entrou na brincadeira do Nego. O show era do Nego. O Biel subiu ao palco para participar da brincadeira. Ele é um rapaz sossegado, de paz. Como pai eu acho uma tremenda sacanagem (o assédio da imprensa sobre o caso)", desabafou.

A primeira audiência do processo movido pela jornalista Giulia Pereira está marcada para o dia 31 de agosto, no Juizado Especial Criminal da Barra Funda, em São Paulo.