Sylvester Stallone abandona filme uma semana antes do início das filmagens

Stallone abandona filme sem dar explicações. Foto: REUTERS

O filme Godforsaken está com problemas antes mesmo do início das filmagens, isso porque Sylvester Stallone resolveu abandonar o filme sem dar explicações. As filmagens começariam no dia 5 de dezembro, mas agora os produtores estão em busca de um substituto para o ator.

O mais intrigante é que Stallone colaborou com o roteiro do longa, apresentou o projeto para a STX Entertainment e fez um painel especificamente para isso na Comic Con. Além disso, ele seria o protagonista do longa. Depois do anúncio de sua saída, toda a equipe foi dispensada e não há previsão de quando as filmagens vão começar.

Godforsaken conta a história de um ex-presidiário que cortou laços com sua família, mas que, ao descobrir que seu filho foi assassinado, busca vingança e volta ao lar para proteger seus familaires.