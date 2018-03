Susana Vieira assume que está namorando e dá dicas para mulheres solteiras

Foto: Divulgação/Globo

Susana Vieira assumiu que está namorando, mas fez mistério sobre quem é o escolhido da vez. A revelação foi feita durante uma entrevista ao site Gshow, onde a atriz dava dicas do que fazer no Dia dos Namorados para as mulheres que ainda estão solteiras.

"Quando você está solteira e sem namorado, o Dia dos Namorados é muito deprimente. Você diz: 'A troco do quê estou assim? Por que eu não tenho namorado?'", afirmou Susana.

Segundo ela, estar solteira no dia 12 de junho não deve ser motivo para desespero. "Não se sinta só porque tem muita mulher sem namorado. Você não é a única", avisa.

Em vez de ficar em casa chorando, Susana aconselha as solteiras de plantão a procurarem diversão no próximo domingo. "Sai, vai para um barzinho. Vá para a praia!", sugere.

No final da entrevista, a atriz fez a principal revelação. "A próposito, eu estou namorando. Graças a Deus!", finalizou.