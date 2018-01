Surfer Blood vai ao Beco do Batman em São Paulo e brinca com trocadilho

John Paul Pitts se joga no meio da galera em show realizado em São Paulo Foto: Marcelo Moarae

Os integrantes da banda Surfer Blood visitaram nesta segunda-feira, 18, o Beco do Batman, ponto da Vila Madalena que tem por característica o grafite em suas paredes e é frequentado por membros da boemia paulistana. O registro no Instagram foi feito após apresentação do grupo neste fim de semana na Praça Dom José Gaspar, em festival de indie rock. "Não queremos ir embora. Brasil 'was' mais louco que o Batman", escreveram na legenda do post, em uma mistura de inglês com português.

Durante o show do Surfer Blood, o vocalista da banda, John Paul Pitts, se mostrou muito simpático com o público e tirou selfies com alguns fãs depois de se jogar na galera. Em português, ele se disse "mais louco que o Batman", expressão conhecida entre os paulistanos. Em outra foto, os músicos aparecem comendo tapioca no Paribar, que fica na Praça Dom José Gaspar.

Veja as publicações abaixo:

Aw rats we don't want to leave. Brasil was mais louco que o Batman Uma foto publicada por Surfer Blood (@surferblood) em Jul 18, 2016 às 1:26 PDT