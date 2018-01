Suposta prisão de Harrison Ford é enigma para polícia americana

Foto: Divulgação

O ator norte-americano Harrison Ford está sendo acusado por um crime que não cometeu. No momento, a polícia californiana tenta entender o mal-entendido.

De acordo com os arquivos da delegacia de Huntington Beach, na Califórnia, um tal de Harrison Ford, 73 anos, foi preso na última quinta-feira, 7, por agressão à esposa e posse de substâncias controladas. E aí é que o mistério ganha vida: com exceção da inscrição online, as autoridades não têm nenhum registro da suposta prisão do ator, ou de qualquer outro homem chamado Harrison Ford. Pessoas ligadas ao artista, inclusive, alegam que Ford nem mesmo está no país.

O registro de prisão, além de suspeito, é esquisito, por uma razão: o número de identificação do caso não bate com o modelo de outras ocorrências listadas. A polícia tenta esclarecer o erro, mas o que se sabe é que o cadastro de prisão é falso.

Férias. Enquanto o caso intriga a polícia, Harrison Ford está relaxando a mais de 4 mil quilômetros de onde a confusão foi instalada. O ator foi visto chegando às Ilhas Galápagos, onde passa férias com sua esposa, Calista Flockhart, que passa muito bem, sem qualquer arranhão.