Suposta fatura de Luciano Huck vaza e internet vai à loucura

Uma suposta fatura do cartão de crédito do apresentador Luciano Huck vazou na internet e está sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Nela, Luciano teria gastado cerca de R$ 280 mil reais com suas despesas mensais. Isso porque ele deu uma economizada em relação ao mês anterior, quando havia gastado mais de R$ 500 mil.

À Veja, o apresentador negou que a fatura seja verdadeira, mas preferiu não se pronunciar publicamente e vem postando fotos normalmente em suas redes sociais, como se nada tivesse acontecido.

Confira abaixo a fatura e a reação das pessoas:

só o mínimo da fatura do luciano huck muda a minha vida todinha pic.twitter.com/t8jk3z06Xs

Sobre o cartão de crédito do Luciano Huck: Pensei que rico só passasse no débito.

Ja to achando um absurdo 281 mil a fatura do cartão do Luciano Huck

mas já pararam pra ver o valor da fatura anterior???????? CARALHO pic.twitter.com/7nOmaQsVQ7