Suposta Carreta Furacão dança hit de MC Kevinho

Foto: Reprodução/Facebook MC Kevinho

Com mais de 40 milhões de visualizações no YouTube, a música Olha a Explosão, de MC Kevinho, pode ser considerada um dos hits promissores do verão 2017.

Mas não é só o clipe original que está fazendo sucesso. Um vídeo publicado por Kevinho em seu Facebook mostra um grupo similar à Carreta Furacão rebolando ao som do funk.

A falta do icônico Fofão é o elemento que indica com mais clareza que o grupo provavelmente não se trata do famoso trenzinho de Ribeirão Preto, que já participou até de uma campanha do Ministério da Saúde.

Mesmo assim, a dancinha é contagiante. Assista:

Ouça a música original: