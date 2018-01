Suco rosa é detox e ajuda a proteger a pele dos perigos do sol

A história se repete todos os anos: mesmo seguindo uma dieta equilibrada, você teve seus dias de exagero nas festas do final do ano. E agora foi tomado por uma culpa repentina pelo excesso de comilança e por ter abusado da bebida. A novidade no universo dos alimentos detox, para quem quer recuperar o organismo, atende pelo nome de suco rosa.

O suco é um potente antioxidante, rico em vitamina C Foto: Creativenas/Creative Commons

Depois das maravilhas prometidas pelo suco verde, a estrela dos nutricionistas para desintoxicar leva em sua receita ingredientes como frutas vermelhas e beterraba, que entre outras coisas, ajuda a eliminar as toxinas do corpo. A beterraba é rica em nutrientes que são precursores do óxido nítrico, uma substância responsável por reduzir a pressão arterial e ajudar o corpo e ter mais resistência. As várias combinações do suco rosa, que pode ter amora, mirtilo e morangos na fórmula, aceleram o metabolismo, ajudam na perda de peso, auxiliam na eliminação de líquidos do organismo e ainda recuperam os músculos depois do exercício físico.

O suco é um potente antioxidante, rico em vitamina C, que ainda ajuda a melhorar a imunidade, além de proteger a pele dos raios UV. “Os dois sucos, o verde e o rosa, possuem funções parecidas, mas aconselho que o rosa seja parte do menu diário principalmente nesta época do ano por conta do reforço que ele dá na proteção da pele contra os raios solares. Claro que ele não exclui o uso do filtro, mas é uma maneira saudável e gostosa de reforçar a proteção”, afirma a nutricionista Daniela Jobst. É dela a receita deste suco rosa:

1 colher de sopa de goji berry (deixar de molho na véspera)

1 colher de sopa de beterraba crua

1 colher de sopa de mirtilo fresco ou congelado

1 colher de sopa de folha de hortelã

50ml de suco de uva orgânico

200ml de água de coco

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe antes de servir.