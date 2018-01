Steven Tyler promove evento de gala durante o Grammy para ajudar vítimas de abuso sexual

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith Foto: Richard Shotwell / AP

Steven Tyler está organizando um evento de gala juntamente com a produtora de eventos Live Nation para arrecadar fundos para sua instituição que trabalha com meninas vítimas de abuso sexual.

O evento terá transmissão ao vivo do Grammy 2018, jantar, show de Steven Tyler e um leilão ao vivo. O dinheiro arrecadado será revertido para Janie’s Fund, iniciativa solidária de Tyler em parceria com a ONG Youth Villages.

“Esse evento vai ser mais do que uma noite de curtição”, contou Steven em um pronunciamento à revista Billboard. “É uma oportunidade para aprender mais sobre o valioso trabalho que fazemos com aquelas meninas. Chegou a hora de gerar consciência sobre o problema dessas garotas”.

A 60ª cerimônia anual do Grammy acontecerá no dia 28 de janeiro, no Madison Square Garden, ao passo que o evento da Janie’s Fund ocorrerá no RED Studios, em Hollywood.