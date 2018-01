Steven Tyler critica vida modera: 'não se pode ir a qualquer lugar sem uma foto'

Steven Tyler odeia a tecnologia moderna.

Embora o cantor do Aerosmith, de 68 anos, "ama a notoriedade", ele não é um fã da cultura selfie, mídias sociais ou obsessão geral da sociedade com a Internet e acha que as pessoas estão "morrendo lentamente" online.

Em entrevista à revista 'Rolling Stone', ele afirmou: "Todo mundo tem uma câmera acoplada ao seu iPhone, então você não pode ir a qualquer lugar sem uma foto. Tenho uma camiseta ótima que diz 'F**a-se sua selfie' com a qual caminho nos aeroportos".

Steven Tyler opina sobre a moda das selfies Foto: Bang Showbiz

"Você é o que você come. Durma com um olho aberto. Siga seus sonhos. Há um monte deles. Além disso, as pessoas hoje estão morrendo lentamente. Elas estão na Internet muito e perdem seu emprego, ou então elas estão comendo demais. Todas essas coisas vão te derrubar".

Alguém que compartilha sua aversão à vida moderna é o vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, e o astro do sucesso 'I Don't Want to Miss a Thing' o classifica como um de seus heróis.

Tyler acrescentou: "Ele poderia ter seguido o caminho do resto do Nirvana, mas ele saiu de trás da bateria e se tornou um vocalista que toca guitarra. Nós dois somos farinha do mesmo saco. Você não vai encontrar mais dois tipos de pessoas do interior, com pé no chão, que ajudam a esposa a fazer a torta como eu e David".