Steve Irwin, de 'O Caçador de Crocodilos', ganha estrela na Calçada da Fama

A viúva Terri Irwin e os filhos Bindi e Robert de Steve Irwin Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Quase doze anos após sua morte, o naturalista Steve Irwin ganhou uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood, nos Estados Unidos. A sua mulher e os dois filhos compareceram a uma cerimônia de inauguração nessa quinta-feira, 26.

“Nós tentamos levar o legado do meu pai adiante a cada dia e queremos garantir que tudo pelo que ele viveu e morreu seja preservado. É uma honra para a nossa família continuar seguindo os passos do meu pai e eu só tenho a agradecer a todos que vieram nos dar apoio”, disse Bindi Irwin, filha de Steve.

Terri Irwin, a viúva, falou que a vida com o marido era uma grande aventura: “Cada dia era como se eu estivesse no olho de um furacão, nunca sabíamos onde estávamos indo ou o que iríamos fazer. Aprendi com ele que todo mundo precisa aprender a dizer sim para as coisas. Se inspirem no Steve e amem todas as coisas”.

Steve Irwin foi um naturalista australiano que se tornou mundialmente conhecido com seu programa O Caçador de Crocodilos. Ele morreu em 2006 após levar uma ferroada de uma raia.