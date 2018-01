Steve Carrell está envelhecendo muito bem - ao menos é o que o Twitter está dizendo

Steve Carrell, conhecido por filmes como A Grande Aposta, O Virgem de 40 Anos e pela série The Office, tem chamado atenção ultimamente - mas não, não é por causa de um novo trabalho.

Há alguns dias, americanos começaram a notar que ele envelheceu muito bem. Aos 53 anos, o ator aparece bastante charmoso e em forma.

Confira algumas reações a imagens recém-divulgadas do ator:

2017 Steve Carrel is strikingly hot — cla (@kobiosama) 28 de junho de 2017

'2017 e Steve Carrell é extremamente gato'

Honestly take your Goslings and your Zayns Malik and give me 2017 Steve Carell pic.twitter.com/lUWWF2A8Ue — Chloe Gilke (@GilkeAsCharged) 21 de junho de 2017

'Honestamente, tirem os seus Goslings e seus Zayns Malik e me dê o Steve Carrell de 2017'

I've known steve carrel is hot since the office and now people act like it's news bye — A A V E (@e_koodi) 27 de junho de 2017

'Eu sei que o Steve Carrell é gato desde 'The Office' e agora as pessoas agem como se isso fosse novidade. Tchau'

why does steve carrel looks so good now wtf — gabs (@blouhs) 28 de junho de 2017

'Por que raios Steve Carrell está tão bonito agora?'

I hope I age like Steve Carrel. My man lookin like a SNACK — Gay️‍ Penis (@chembayy) 27 de junho de 2017

'Eu espero envelhecer como Steve Carrell. Esse homem parece um pao?'