Spotify apaga publicação em que chamou Justin Bieber de ‘rei latino’

Bieber foi tratado como latino por propaganda do Spotify Foto: Isaac Brekken/AP

Justin Bieber é canadense. Mas a equipe de publicidade do Spotify parece ter esquecido deste detalhe ao publicar uma arte nas redes sociais em que se referiu ao cantor como ‘rei latino’.

Bieber gravou recentemente sua versão de Despacito, música de Luis Fonsi e Daddy Yankee. Mas nem mesmo esta justificativa foi suficiente para os usuários do aplicativo assimilarem a propaganda.

Diversas críticas foram feitas nas redes sociais:

dear @Spotify , take this down. this is disrespectful. I'm sure we all agree. -sincerely, ALL LATINXS. pic.twitter.com/GZ56lzHncn — paletero papi (@pablocurates) 14 de junho de 2017

Tradução: Querido @spotify, apague isso. É desrespeitoso. Eu tenho certeza que todos concordamos. Sinceramente, TODOS OS LATINOS.

@Spotify can you explain to me how in the world is @justinbieber "The Latin King" when he isn't even Latin in the first place?! ‍♀️ — Aileen C (@aileennc_) 14 de junho de 2017

Tradução: @Spotify, você pode explicar para mim em que mundo o @justinbieber é "o rei latino" quando nem latino ele é?

justin bieber a latin king?????? HE IS THE WHITEST CANADIAN I HAVE EVER KNOWN STOP DISRESPECTING THE LATIN CULTURE W THIS WHITE NONSENSE — CNCO On Tour (@CNCOOnTourr) 22 de junho de 2017

Tradução: Justin Bieber, um rei latino????? Ele é o canadense mais branco que eu já vi. Pare de desrespeitar a cultura latina com essa baboseira branca

Após a enxurrada de críticas, o Spotify resolveu apagar a publicação. “Nós tomamos uma decisão criativa para encaixar Justin Bieber na nossa propaganda, porque queríamos celebrar Despacito como um momento cultural importante, onde gêneros musicais se cruzaram”, declarou um porta-voz da empresa ao NY Daily News.

“Nós percebemos que isso poderia ser visto como culturalmente insensível, então nós tiramos esses anúncios", completou.