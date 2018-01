Spice Girls se reúnem e lançam comemoração aos 20 anos de carreira

Geri Halliwell, Emma Bunton e Mel B anunciaram o projeto 'Spice Girls GEM'. Foto: Reprodução

Os boatos sobre as comemorações do grupo Spice Girls ganharam fôlego após as integrantes Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel B se reunirem e anunciarem a volta da girlband, mas como um trio.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a integrantes comemoram os 20 anos de existência do grupo, que se tornou um dos grupos femininos mais bem-sucedidos. Victoria Beckham e Mel C não quiseram participar da comemoração e estão fora do projeto.

As três integrantes se juntaram e agradeceram aos fãs na maior parte do vídeo e os convidam para acompanhá-las nessa nova 'festa', intitulada de Spice Girls GEM.

Mais informações sobre o projeto paralelo devem ser divulgadas em breve pelas cantoras.