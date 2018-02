Spice Girls podem fazer tour nos Estados Unidos novamente

Spice Girls planejam turnê mundial, mas Victoria Beckham não integrará o grupo Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B e Mel C se reuniram na casa de Geri Halliwell na semana passada, despertando a curiosidade (e revivendo a esperança) dos fãs. Foi a primeira vez que elas estiveram todas juntas novamente, desde os Jogos Olímpicos de 2012. O antigo empresário das Spice Girls, Simon Fuller, também esteve presente na reunião.

Segundo o TMZ, o encontro das integrantes da girlband icônica dos anos 90 teve como objetivo falar sobre uma turnê especial com a formação completa da banda, prevista para o começar a partir do meio do ano, no verão do hemisfério norte.

"Nossas fontes dizem que o plano é que o grupo suba aos palcos na Inglaterra primeiro", declarou o TMZ, sobre a possível turnê que deve seguir do Reino Unido para os Estados Unidos, sem planos de gravarem músicas novas.

De acordo com o jornal britânico The Sun, além dos shows ainda está previsto um álbum especial com os maiores sucessos das Spice Girls.

Victoria Beckham e Mel B postaram fotos do encontro: