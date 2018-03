'Sou uma romântica incurável', diz Britney Spears

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Britney Spears já passou por dois casamentos, além de um noivado interrompido, mas revelou ainda acreditar no amor.

"Passei por relações terríveis, mas, infelizmente, eu acredito no amor e acho que você deve proteger seu coração e coisas assim. Mas sou uma romântica incurável, e acredito no amor", disse em entrevista ao programa australiano Rove and Sam.

"Sou muito chata. Tenho 34 anos de idade, então não gosto de baladas. Meu show é alto o suficiente, então quando vou a baladas meus ouvidos são tão sensíveis que eu apenas quero correr e me esconder em algum lugar! Não sou realmente alguém que curte muitas festas. Gosto de me exercitar, de ter uma rotina, e sou simples", continuou Britney.

Ela também falou sobre sua dieta: "Como quase a mesma coisa todos os dias: Salada Caesar, e sou muito saudável. Há lugares de diversão e coisas para fazer em Las Vegas, mas não é realmente a minha. Não sou uma menina de festas".

Já Kevin Fenderline, seu ex-marido, com quem tem dois filhos, Jayden, 9 e Preston, 10, afirmou sobre o período em que estiveram juntos: "Aquilo foi um estilo de vida totalmente diferente do que eu imaginava. Quero dizer, apenas indo de um lugar para outro e ter 20 pessoas te seguindo o dia inteiro. Sua vida inteira meio que está sendo contada por meio dos olhos de outra pessoa. Todo mundo quer colocar seu próprio dedo nela. Nós meio que fomos apanhados bem no meio dessa coisa toda. Foi tão louco. Eu olho para trás e vejo isso, às vezes era sufocante".

"Aquela época da minha vida, há tantos pedaços faltando, por conta de tudo que estava acontecendo. Isso estava no topo de tudo, e você é jogado entre as coisas. Sei que isso aconteceu. Sei porque isso aconteceu. Isso é tudo que eu vou dizer", finalizou Kevin.