'Sou sim de família, e tenho sim Deus na minha vida', desabafa Fernanda Gentil

Depois de se separar do empresário Matheus Braga, com quem tem um filho de um ano, a jornalista assumiu o namoro com a colega de profissão Priscila Montandon. Foto: Reprodução

Convidada do último episódio do programa Tamanho Família, da Globo, a apresentadora Fernanda Gentil fez uma homenagem a seus familiares em uma publicação no Instagram.

No texto, ela aproveitou para desabafar sobre a perseguição que vem recebendo de alguns seguidores desde quando assumiu seu namoro com a jornalista Priscila Montandon.

"O Tamanho Família hoje me confirmou o que quase me fizeram esquecer nos últimos dias: sou sim de família, e tenho sim Deus na minha vida", disse em parte do texto.

No fim de semana, ela respondeu a uma pergunta maldosa de um seguidor no Twitter. "Oi Fernanda. Que referência masculina você espera que o Gabriel tenha?", perguntou. "As referências dos meus filhos não vêm de gêneros e sim de caracteres", rebateu.

Veja a mensagem publicada por Fernanda Gentil após participar do Tamanho Família: