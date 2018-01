Sophie Turner não vê chances de namorar alguém de fora do meio artístico

Foto: Bang Showbiz

Sohpie Turner, 20 anos, mais conhecida por seu papel na badalada série de TV Game of Thrones, só teve um relacionamento romântico em sua vida, com o guitarrista do grupo The Vamps, James McVey. E ela acha que é mais fácil estar com alguém que entenda as tensões e as pressões da fama.

"A única relação que tive foi com alguém que estava na indústria, e acho que se eu namorasse alguém que não estivesse, a diferença inibiria a relação, apenas porque você está viajando constantemente", compartilhou ela.

A atriz afirmou que consegue ter empatia com outras pessoas famosas e também admitiu estar preocupada com o possível interesse dos homens nela puramente por causa de seu status de celebridade.

Ela explicou ao jornal Sunday Times: "Você nunca sabe se as pessoas gostam de você por você. Alguém que já tenha estado nesta mesma situação entende. Suponho que você encontra uma maneira de resolver as coisas".

Sophie disse achar 'engraçado' quando os homens se aproximam dela, porque eles já sabem quem ela é, apesar de nunca a terem conhecido.

Sobre isso, ela refletiu: "A maioria deles sabe o que eu faço e você nunca sabe de onde eles estão vindo. É difícil".