Sophie Charlotte fala sobre sexo depois do parto: 'Tantos mitos'

A atriz Sophie Charlotte, que vive Alice em Os Dias Eram Assim, falou a respeito de sua vida sexual após ter dado à luz Otto, seu primeiro filho, no Altas Horas do último sábado, 23.

"Tem tantos mitos com relação ao nascimento e ao sexo depois do nascimento. Já ouvi falar até de mulheres que procuram a cesariana por medo do que vai ser o sexo depois de um parto. Acho que talvez a gente esteja muito fixo numa ideia do que é o prazer, do que é o sexo, do que é orgasmo, do que é o ideal do corpo do outro", disse.

A atriz, que é casada com o ator Daniel de Oliveira, ainda falou sobre os benefícios da gravidez para seu auto conhecimento: "O que eu ganhei de intimidade com o meu corpo e com o meu marido com o nascimento do nosso filho, eu não trocaria por nada".

