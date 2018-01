Sophia Abrahão se declara para Sérgio Malheiros em aniversário: 'Você está presente em tudo'

Sophia Abrahão e Sergio Malheiros. Foto: Globo/Marcos Rosa

Nesta sexta-feira, 17, Sergio Malheiros completa 24 anos - mas Sophia Abrahão, sua namorada, desejou os parabéns antes. Isso porque a atriz está no Japão e, lá, o dia 17 chegou antes.

"Meu amor, aqui já é seu dia! Eu estou do outro lado do mundo mas é impressionante como você está presente em tudo que eu faço. Hoje eu posso dizer que estou tranquila, estou em paz. Você me dá isso, você consegue equilibrar tudo... Eu amo a pessoa que você é, a pessoa que você está se tornando e especialmente a pessoa melhor que eu me torno do seu lado. Você tem esse poder transformador. É justo, é do bem, sempre enxerga o outro lado da moeda", escreveu ela na legenda de uma foto dos dois no Instagram.

Muitos fãs ficaram emocionados com a declaração e comentaram "vocês são lindos" e "merecem todo o amor do mundo, sejam felizes para sempre".