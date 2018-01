Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak, de 'Rebelde', se reencontram

Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak. Foto: Carol Caminha/Gshow | Iara Morselli/ESTADÃO

Os fãs saudosos da novela Rebelde, da Record TV, tiveram um motivo de alegria na última segunda-feira, 17. Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak, duas das protagonistas da trama, se reencontraram.

"Olha quem está aqui ao vivo e a cores do meu lado? Finalmente esse encontro! Que saudades!", disse Mel num vídeo publicado no Stories do Instagram. As duas participaram de um evento de lançamento da marca Samsung, em São Paulo.

Rebelde foi ao ar na Record entre 2011 e 2012. A trama brasileira foi inspirada na novela mexicana homônima, produzida pela Televisa e exibida no SBT entre 2005 e 2006.