Solteiro, Biel abre o jogo: 'mando nude, dou cantada e não tenho frescura'

O cantor Biel, 19, revelou que além de curtir os posts e seguir as pessoas de quem gosta nas redes sociais, ainda manda nudes para as que mais se interessa. Ele acaba de terminar um "namoro" de 19 dias com a Youtuber Flávia Pavanelli: "Não durou nem um mês. Meu recorde de namoro na escola foi um mês. Nem bati meu recorde", brincou em entrevista ao colunista Leo Dias.

O astro também revelou que quando estava com Flávia, ambos ficavam com outras pessoas ao mesmo tempo: "Não tinha exclusividade, e acho que foi isso qeu fez durar, sabe? Durar entre aspas, porque ela ficava com outros, eu ficava com outras também, a gente ficava quando a gente se via, isso era a legal. Quando a gente quis expor, quis assumir um compromisso, acho que foi muita pressão na cabeça dos dois, ficou difícil.", explicou, sem fonrimar se foi apaixonado pela jovem.

Biel também contou que lê todos os comentários feitos sobre ele em redes sociais: "Às vezes soltam alguma coisa de você e você não sabe. Acho que a galera se interessa muito pelo lado pessoal, e isso não é legal, prefiro quando se interessam pelo lado artístico. Se eu começo a namorar, já vão dizer: 'Ah, eu não gosto dela, preferia que ele estivesse com outra'. Mas e o que eu prefiro? Será que isso importa?".

Biel também fez revelações sobre como usa as redes sociais: "Eu mando nude, eu dou cantada, eu dou like, vejo o link da pessoa e vou lá e já ativo, não tenho frescura. Só não pode gerar print no snap"

