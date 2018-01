Solteira, Selena Gomez aprova namoro de Taylor Swift e Calvin Harris

Selena Gomez no red carpet do iHeartRadio Music Awards Foto: Bang Sowbiz

Selena Gomez "se divertiu muito" com sua amiga Taylor Swift e o namorado dela, o DJ e produtor Calvin Harris, no iHeartRadio Music Awards, no último fim de semana, e não poderia estar mais feliz com a escolha de parceiro de Taylor.

"Ele é ótimo, honestamente, ele é um cara tão maravilhoso", disse a cantora ao programa Entertainment Tonight.

A estrela do sucesso Hands to Myself é a pessoa com mais seguidores no Instagram, e embora ela goste de ter uma presença nas mídias sociais, ela acha que os sites também podem causar problemas, por isso, faz seu melhor para "espalhar o amor".

"Tenho muita sorte que tenho a plataforma que eu tenho, mas nas mídias sociais, tanto quanto é uma bênção e é divertido, elas também podem realmente destruir as pessoas", avaliou. "Sempre espero que as pessoas com as quais eu estou envolvida, e que me apoiam, possam apenas espalhar o amor dentro disso. É difícil."

Longe de sua carreira musical, Selena está envolvida na produção executiva do programa de TV da Netflix, 13 Reasons Why, e também está trabalhando com o produtor Aaron Kaplan em outra nova série.

Ela está animada com o novo rumo de sua carreira e pretende produzir um bom trabalho. "Minha mãe e eu estamos realmente produzindo alguns projetos juntas. É algo que sempre amei fazer, criação de conteúdo que inspira as pessoas, que move as pessoas."

"O motivo pelo qual amo cinema e amo fazer música é porque isso afeta as pessoas. Isso é o tipo de coisa da qual sempre quis fazer parte, se estou nele ou não, quero fazer coisas ótimas", concluiu.