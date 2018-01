Socialite inglesa, amiga da família real, é encontrada morta em Londres

. Foto: Reprodução/ Facebook

Tara Palmer-Tomkinson, ex-modelo e ex-namorada do Príncipe Willian, foi encontrada morta em seu apartamento em Londres na última quarta-feira, 8. Foi a faxineira quem encontrou a socialite inglesa e chamou os paramédicos, por volta das 13h30. Alguns minutos depois, uma ambulância, médicos e três carros de polícia estavam na porta do prédio e levaram o corpo de Tara no período da noite.

Em entrevista ao programa de TV This Morning, Ivan Massow, amigo da socialite, disse que Tara estava em 'um momento sombrio'. "Ela estava enfrentando vários problemas. O problema atual era a dificuldade dela em parar de beber", explicou. Em 2016, Tara relevou que estava com um tumor no cérebro e com uma doença autoimune rara e sem nome.

Os policiais disseram que a morte da socialite ainda não tem explicações, mas não é suspeita.

Tara era próxima a família real e Charles, o Príncipe de Wales, filho da Rainha Elizath II, e sua mulher Camila, lamentaram a morte da ex-modelo. "Nossos pensamentos estão com a família".