Snoop Dogg quer se mudar para o Canadá e pede ajuda para Drake

Snoop Dogg até que se daria bem no Canadá: a logo de sua marca de maconha, 'Leafs by Snoop', até parece uma folha de bordo Foto: Divulgação

Depois da eleição de Donald Trump, o site da imigração do Canadá ficou fora do ar, de tantos acessos. Entre os aspirantes a um passaporte do país do xarope de bordo está Snoop Dogg.

O rapper, longe de ser gente como a gente, postou no Instagram uma foto de Toronto com a legenda "Minha nova casa". E já acionou seus contatos. Marcou no post o colega Drake, que nasceu na cidade, e pediu: "preciso que você me arranje uma propriedade."

Snoop Dogg não surpreendeu ao postar também um vídeo em comemoração à legalização do uso recreacional de maconha na Califórnia, decisão votada junto com a eleição presidencial. O rapper, no entanto, oscila entre a felicidade com a notícia de seu Estado natal e a tristeza profunda quando lembra quem é o novo presidente do país.