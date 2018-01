Snapchat libera a troca de rostos através de fotos do celular

O Snapchat já tem disponível desde a última quinta-feira, 21, uma atualização diferenciada para os aparelhos que possuem o sistema iOS (iPhone). Agora, além do filtro que já permitia a troca de rostos com a pessoa ou objeto, posicionando-se ao lado da câmera, o aplicativo também possui o 'faceswap' com fotos que já estão armazenadas em seu celular, sem precisar posicionar a câmera ao lado da troca desejada - facilitando, e muito, a diversão.

Foto: Divulgação/Snapchat

1 . Para realizar a troca de rostos com sucesso, abra o aplicativo Snapchat e pressione o dedo sobre a tela, até a câmera identificar seu rosto por completo.

2. Após isso, vá passando os filtros disponíveis, deslizando-os para a esquerda até chegar no último filtro, que é o responsável para realizar a troca de rostos com fotos armazenadas em seu Rolo de Câmera; perceba que o filtro já carrega as fotos mais recentes.

3. Selecionada a foto para troca de rosto, pressione o botão para tirar uma foto ou segure o botão para realizar um vídeo com o seu rosto trocado pela foto escolhida.

Foto: Snapchat Estadão

