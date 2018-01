Site revela lista do governo dos EUA com 47 artistas pagos para fazerem posts nas redes sociais

Khloe Kardashian é uma das celebridades que teriam recebido o aviso para deixar público quando recebe dinheiro para promover marcas Foto: Instagram @khloekardashian

A Federal Trade Comission (FTC), agência dos Estados Unidos que regula atividades comerciais, enviou, no fim de abril, uma série de avisos a personalidades para que elas deixem mais claro nas redes sociais quando fizerem posts pagos. O site WWD revelou nesta semana quem foram as 47 pessoas que receberam o aviso. Entre os nomes mais conhecidos aqui no Brasil, estão Naomi Campbell, Victoria Beckham, Kourtney Kardashian, Akon, Jennifer Lopez e Lindsay Lohan.

A prática é comum e você já deve ter visto no seu feed: uma empresa paga para a pessoa, geralmente com uma grande lista de seguidores, fazer um post promovendo um produto ou serviço.

No entanto, nem sempre os artistas deixam claro que receberam um valor para fazer o elogio e dão a entender que a avaliação é feita de forma isenta.

No aviso feito no fim de abril, a FTC já havia relevado que mandou as cartas. No comunicado, avisou que as enviou a 'influenciadores e marketeiros' para que eles exprimissem de forma 'clara' os seus acordos com marcas ao promover produtos nas redes sociais. As cartas tinham a intenção de 'educar', não de punir.

Confira a lista das personalidades, divulgadas pela WWC:

Jen Selter

Nicky Jam

Sean Combs

Shay Mitchell

Ciara

Dorothy Wang

Luke Bryan

Kristin Cavallari

Lucy Hale

Naomi Campbell

Giuliana Rancic

Sofia Vergara

Heidi Klum

Rach Parcell

JWoww

Jamie Lynn Spears

Maci Bookout McKinney

Nicole Polizzi

Tiona Fernan

Amber Rose

Vanessa Hudgens

Valentina Vignali

Lilly Ghalichi

Caroline Manzo

Allen Iverson

Behati Prinsloo

Anna Petrosian

Victoria Beckham

Chelsea Houska

Troian Bellisario

Nina Agdal

Emily Ratajkowski

Ashley Benson

Denice Moberg

James Harrison

Scott Disick

Lindsay Lohan

Kourtney Kardashian

Zendaya

Bella Thorne

Sophia Bush

Massy Arias

Farrah Abraham

Lisa Rinna

Akon

Jennifer Lopez

Vanessa Lachey