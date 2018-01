Site compara seu salário anual com os das Kardashians

Um site de compras britânico fez uma calculadora online para você comparar seus ganhos anuais com as das Kardashians Foto: Brian Bowen Smith/E!/Divulgação

As Kardashians são uma das famílias que mais atraem a atenção do público pela sua onipresença na mídia norte-americana. Por conta disso, elas ganham rios de dinheiro com publicidade e acordos de patrocínio com as mais diversas empresas, além de seus próprios negócios.

Pensando isso, o site de compras britânico Missy Empire criou uma calculadora online para comparar o salário anual de uma pessoa comum com o que Kim e suas irmãs ganham.

Pelas as estimativas do site, a mulher de Kanye West é a que mais fatura: cerca de 51 milhões de dólares anualmente (R$ 161 milhões, aproximadamente). A 'menos' rica das irmãs, segundo as contas da loja, é Kourtney, que ganha US$ 10 milhões ao ano (R$ 31 milhões, aproximadamente).

Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em julho deste ano, o salário médio de um funcionário de uma empresa privada aqui no Brasil é de R$ 2.480,36, cerca de R$ 30 mil anuais. Fazendo a conversão para dólares e jogando no site, dá para descobrir que Kim demora menos de duas horas para ganhar o que os brasileiros faturam em média em um ano inteiro. Já a modelo Kylie Jenner demora cerca de cinco horas para alcançar a quantia.

Quer fazer as contas com seu próprio salário? É só clicar no link e se preparar para ficar assustado.

